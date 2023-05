Amministrative, riammesse le liste Dc ad Acireale e Aci Sant'Antonio

Il 28 e 29 maggio si terranno in numerosi Comuni siciliani le elezioni amministrative. Tra i comuni chiamati al voto - in provincia di Catania - vi sono anche Aci Sant'Antonio e Acireale. In entrambi i Comuni, la DC di Totò Cuffaro ha presentato le proprie liste, utilizzando come simbolo lo scudocrociato. La Commissione Elettorale Circondariale di Acireale, tuttavia, ha inizialmente ricusato il "contrassegno della lista "Democrazia Cristiana" sostenendo che tale contrassegno sarebbe "facilmente confondibile con quello notoriamente usato dal partito Nazionale "Democrazia Cristiana". La DC di Cuffaro, difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia ha proposto reclamo avverso la ricusazione del simbolo. Nel reclamo i due legali hanno evidenziato che, nel caso di specie, nessuna confusione potesse insorgere in capo agli elettori. Il simbolo utilizzato, infatti, è perfettamente identificabile con la formazione politica di cui è neo segretario nazionale Totò Cuffaro.