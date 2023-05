'Bimbimbici' sbarca a Rosolini: più rispetto per l'ambiente ed il clima

Una particolare attenzione all'ambiente ed al clima. Con queste motivazioni anche a Rosolini arriva 'Bimbimbici', una manifestazione organizzata dalla Federazione italiana Ambiente e bicicletta. L'evento che si avvale della collaborazione dell'amministrazione comunale che dovrà vigilare sulla sicurezza dei partecipanti, prevede una passeggiata sulle due ruote a pedali riservata ai bambini, ragazzi e ad intere famiglie. Il raduno è fissato per domenica 14 maggio alle 9 in piazza Garibaldi da dove comincerà la pedalata per le strade cittadine. Il raduno si concluderà alle 12,30. I primi cento partecipanti a 'Bimbimbici' riceveranno dei gadget messi a disposizione dagli sponsor, mentre alla fine della pedalata ci saranno dei regali che verranno estratti a sorte. L'appuntamento di Rosolini è stato organizzato dalla Fiab di Noto e Catania e dall'Asd Mountinbike Sicilia. E' possibile effettuare le iscrizioni anche sul web ed avere le informazioni sull'evento, digitando il link https://bbb2023rosolini.eventbrite.it