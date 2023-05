Reclutavano trans in Perù: 3 persone indagate a Bologna

Reclutavano giovani transessuali in Peru' allo scopo di avviarli alla prostituzione in Italia. Con queste accuse, la polizia di Bologna ha indagato e denunciato tre persone, tra cui una trans 35enne peruviana e il suo compagno rumeno di 38, eseguendo tre provvedimenti cautelari personali di divieto di dimora. Secondo quanto appreso, l'organizzazione provvedeva a tutto per l'arrivo nel nostro paese: dai biglietti aerei alla sistemazione logistica e destinando aree di marciapiedi per prostituirsi curando anche il trasporto sul posto. Le 'figlie', come venivano chiamate le trans, sarebbero poi state libere solo una volta corrisposta la cifra di 10mila euro. L'indagine ha avuto inizio dalla segnalazione fatta agli uffici della squadra mobile della Questura felsinea da parte di un gruppo di transessuali che hanno denunciato di aver subito delle aggressioni a opera della coppia, intenzionata ad affermare la propria egemonia e controllo su alcuni tratti di strada in cui si svolgeva l'attivita' di meretricio.