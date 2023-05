Ugl Salute Catania, Carmelo Urzì riconfermato segretario provinciale

Carmelo Urzì sarà ancora, per il prossimo quadriennio, il segretario provinciale della federazione Ugl Salute di Catania. A stabilirlo per acclamazione è stata l’assemblea congressuale, convocata dallo stesso segretario uscente nella sala conferenze de “Le palme beach club” di Catania, dove gli iscritti hanno avuto modo anche di fare il punto della situazione sulle attività svolte in questi ultimi anni. Un periodo in cui, particolarmente, il settore della sanità è stato in prima linea nell’emergenza pandemica mondiale che ha messo in ginocchio il Paese. Una fase storica in cui la Ugl Salute si è distinta non solo attraverso l’operato dei suoi dirigenti sindacali e degli iscritti in ogni contesto lavorativo nell’ambito sanitario, ma anche per le innumerevoli proposte che a livello locale e regionale ha avanzato a tutte le istituzioni competenti, riuscendo ad ottenere risultati importanti in favore dei lavoratori in trincea e dei cittadini che hanno subito questa dura esperienza, come ha ricordato Urzì nella sua relazione di fine mandato.