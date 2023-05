Aeroporto di Comiso abbandonato da Ryanair, la Cna: danno di immagine per il territorio

La Cna territoriale di Ragusa ha seguito con molta attenzione, in queste settimane, l’evolversi della “questione aeroporto di Comiso”, registrando preoccupazione e incredulità tra gli operatori economici del territorio ibleo. “Abbiamo lavorato per farci trovare pronti dai turisti in una delle più belle realtà d'Italia e non solo – sottolinea il segretario territoriale Cna Ragusa, Carmelo Caccamo – e ci ritroviamo nel bel mezzo della stagione senza capire se saranno garantiti o meno i voli nazionali ed esteri. Non entriamo nel merito del cambio della compagnia aerea, la concorrenza fa sempre bene, ma occorre fare una valutazione più complessiva e fornire certezza sull’operatività dello scalo. Ci preoccupano infatti le ricadute sul tessuto produttivo del nostro territorio oltre a un danno d'immagine dettato appunto dall'incertezza anche nei confronti di coloro che devono scegliere una meta turistica. Diventiamo vulnerabili”.