Santa Maria di Licodia, con l'auto vola in un burrone: solo qualche graffio

Con l’auto finisce in una scarpata dopo un pauroso volo. Tanta paura per il conducente che però miracolosamente è rimasto illeso. E’ accaduto la notte scorsa nel Catanese. Il sinistro si è verificato a Santa Maria di Licodia. Il mezzo, condotto da un giovane di Paternò, sarebbe uscito fuori strada. Lo stesso conducente, per cause ancora tutte da chiarire, avrebbe perso il controllo. L’auto, all’altezza di una curva, ha sfondato il muro di contenimento precipitando nella scarpata. Il veicolo ha finito la sua corsa cappottando su un terreno agricolo. Immediati sono scattati i soccorsi. Un’ambulanza del 118 ha effettuato una prima visita al conducente rilevando solo qualche graffio e contusione. Per lui un vero miracolo. Sul posto la polizia municipale ed i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

(Foto Franco Assenza)