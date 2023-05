Visita dell’Arcivescovo di Siracusa al Distaccamento Aeronautico

E’ stato il Comandante del Distaccamento Aeronautico di Siracusa, Tenente Colonello Roberto Tabaroni, ad accogliere l’arcivescovo di Siracusa, Sue Eccellenza Reverendissima Francesco Lomanto, per quella che è stata “la prima volta” di un Arcivescovo al Distaccamento Aeronautico Siracusa. Tutto questo in occasione dell’esposizione delle reliquie di Santa Lucia all’Idroscalo de Arnaldo De Filippis, sede del Distaccamento Aeronautico di Siracusa.

Lo stesso Arcivescovo Francesco Lo Manto ha, poi, officiato una Santa Messa con il Cappellano Militare Capo, Don Paolo Solidoro del Comando Aeroporto Sigonella alla quale hanno partecipato il personale tutto del Distaccamento Aeronautico e le loro famiglie, una della 137ª Squadriglia Radar Remota A.M. di Mezzogregorio ed il personale in congedo dell’Associazione Arma Aeronautica di Siracusa.

Prima di lasciare il Distaccamento Aeronautico, l’Arcivescovo ha firmato l’albo d’onore ringraziando il Comandante e il personale tutto per la calorosa accoglienza e per il lavoro silenzioso che l’Aeronautica Militare fornisce a difesa e a sicurezza dei cittadini augurando la protezione di Santa Lucia per il personale del Distaccamento Aeronautico Siracusa e le loro famiglie.