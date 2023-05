Piano sanitario regionale, due giorni di lavori a Catania

I punti salienti del Piano regionale di prevenzione 2020-2025 saranno al centro l'11 ed il 12 maggio a Catania di un convengo, promosso dall'Asp e dal Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato Salute. Durante le due giornate di lavoro saranno presentate le linee strategiche di governo, indirizzo e programmazione per l'attuazione delle azioni e degli interventi per la prevenzione e la tutela della salute pubblica attraverso l'intervento operativo sul territorio delle strutture del Servizio sanitario regionale, coinvolgendo altresì enti, istituzioni e stakeholder. Saranno anche illustrati gli obiettivi e le azioni dei programmi predefiniti e liberi del Prp 2020-2025 che rispondono ai bisogni di salute della popolazione siciliana. A conclusione del convegno è prevista una tavola rotonda sui temi inerenti le prospettive future del Prp: il Piano PandemicoRegionale-PanFlu, il Pnrr e i modelli standard dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale previsti dal Dm77/2022.