Ruba in un negozio a Floridia e perde la chiave di casa

Un ladro un po' disattento, giovedì ha fatto un'irruzione in un negozio di corso Vittorio Emanuele a Floridia. Nella foga il malvivente ha perduto una chiave, che secondo quanto appreso, potrebbe essere quella del suo appartamento. E non è la prima volta che i ladri fanno una incursione nel negozio preso di mira. Le continue scorribande dei ladri a Floridia durante le ore notturne rischiano di diventare una emergenza. Potrebbe trattarsi di tossicodipendenti che per pochi spiccioli creano invece tanti danni alle vittime. La città ha bisogno di maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine.