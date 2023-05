Ragusa, osservatorio turismo incontra la Sac sul caso aeroporto di Comiso

Si è conclusa con un semplice appello l'incontro dell'osservatorio permanente per il turismo nel territorio ibleo con la Sac di Catania, alla luce dell'abbandono di Ryanair dall'aeroporto di Comiso. L'appello è stato rivolto ai parlamentari regionali iblei con l'invito ad intervenire immediatamente, nelle sedi competenti, affinché venga ripristinato il ruolo centrale di questo territorio in una politica di sviluppo turistico nonchè la facilitazione degli spostamenti, attraverso l’attivazione della “continuità territoriale”, bloccata da un paio d’anni. Per il momento, dunque, poco di veramente positivo.