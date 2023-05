Giovedì i funerali a Floridia di Luca Di Noto morto per un lavoro in fabbrica

E' stata consegnata la salma ai familiari di Luca Di Noto, il papà di 30 anni, di Floridia con due figli , morto in un incidente sul lavoro avvenuto venerdì mattina in un'azienda metalmeccanica di Siracusa. E' già stata fissata la data dei funerali che verranno celebrati giovedì mattina alle 10 nella chiesa di Santa Lucia in viale Vittorio Veneto. La polizia giudiziaria ha ricostruito la dinamica dell'incidente, che è stato fatale per il giovane operaio che era dipendente di una società della zona industriale che aveva avuto in appalto dei lavori all'interno di un grosso stabilimento in contrada Targia. Di Noto sarebbe stato colpito da una trave d'acciaio tra il collo e la spalla. Soltanto dopo qualche minuto gli operai che manovravano il 'ragno' si sarebbero accorti che l'uomo era finito per terra. A quel punto sono stati inutili i soccorsi, il cuore di Luca si era già fermato. La sua morte ha destato tanta rabbia e commozione a Floridia, dove Luca era sposato con la giovane Chiara e padre di due bambini, un maschietto ed una femminuccia ancora in tenera età. Giovedì la sua famiglia e l'intera comunità gli darà l'ultimo addio. Un'altra vita spezzata a soli 30 anni.