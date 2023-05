Spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa, due conferenze su Prometeo e Medea

La Società Siracusana di Storia Patria, in collaborazione con il Centro Studi Arte e Scienze "Il Cerchio" e con l'Associazione "Amici dell'INDA", organizza due conferenza sulle tematiche degli spettacoli classici messi in scena quest'anno al Teatro greco di Siracusa.

Mercoledì 10 maggio, alle ore 17:30, Alessandra Coppola (docente di Storia greca dell'Università di Padova) ed Elena Santagati (docente di Storia greca dell'Università di Messina) relazioneranno sul tema "Dal Prometeo alla Pace. Teatro e politica ad Atene". Giovedì 18 maggio, alle ore 18:00, Fabio Caruso (archeologo e ricercatore dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR) parlerà di "Medea: mito e immagine". Introdurrà i relatori Carmelo Scandurra, della Società Siracusana di Storia Patria. Entrambi gli incontri si terranno a Siracusa, presso la sede dell'Associazione "Il Cerchio", nella sede di via Arsenale 40/B.