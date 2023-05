Istituito registro identità e borghi marinari. Gennuso (FI): bene azioni per tutela del mare

"L'istituzione del Reimar, il Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari è sicuramente una ottima notizia."

Lo dichiara Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia, che proprio nei giorni scorsi aveva sollecitato l'attuazione della legge regionale 9 del 2019.

"Questo registro è un primo strumento - prosegue Gennuso - per dare giusta riconoscibilità e visibilità alle eccellenze della pesca mediterranea e per valorizzare i tanti borghi marinari che rappresentano un enorme patrimonio culturale, storico e anche economico. E' fondamentale che si dia massima visibilità alla sua istituzione e alle modalità di iscrizione."

"Perché il Registro, sia effettivamente uno strumento vivo ed utile alle nostre comunità, occorre però attivare un'azione sinergica fra tutti i settori dell'amministrazione regionale sia sul fronte della tutela della risorsa mare sia sul fronte della promozione e del supporto delle attività marinare."

Proprio su questi temi, Gennuso ha presentato un disegno di legge lo scorso 20 aprile, con il quale propone l'attuazione di una serie di iniziative per il contrasto della "pesca fantasma" (dovuta all'abbandono in mare di reti che spesso continuano ad intrappolare migliaia di pesci) e per la promozione di attività economiche sostenibili come la pesca-turismo a partire proprio dai borghi marinari.