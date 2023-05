Ragusa, Comibleo: caos accoglienza turisti a Ibla

“Ancora una volta dobbiamo purtroppo evidenziare la strana soluzione adottata per l’accesso a Ibla degli autobus turistici, soluzione in continua evoluzione ma, secondo noi, niente affatto risolutiva del problema, dal momento che, come indicato nei due cartelli stradali posti in via Risorgimento poco prima dell’incrocio per Ibla, è consentito l’accesso sino al parcheggio Mafarda o dalla Ss 194”. E’ quanto affermano dal Comibleo, il comitato spontaneo di residenti della città antica, che evidenzia alcune anomalie in proposito. Quali? “Ora – è spiegato ancora dal Comibleo – mentre l’accesso sino al parcheggio Mafarda non interferisce con la viabilità, lo stesso non può dirsi per il transito lungo tutta la circonvallazione Ottaviano, in quanto il parcheggio, realizzato in violazione delle norme di sicurezza stradale non consente il doppio senso di circolazione, provoca il blocco del traffico all’incrociarsi dei pullman turistici con i bus urbani, navetta e furgonati per l’approvvigionamento delle attività economiche, con tutte le prevedibili conseguenze ripetutamente segnalati, in caso di intervento dei mezzi sanitari di soccorso, dei vigili del fuoco e della Protezione civile: a nulla è valsa l’esperienza negativa vissuta l’anno scorso. Stranamente, però, i pullman turistici provenienti dall’entroterra montano di Giarratana, Monterosso Almo, Palazzolo Acreide, etc., non possono accedere a Ibla perché la segnaletica posta sulla Ss 194, indica direzione obbligatoria verso la ex Ss 115 per Modica. Ma è risaputo il disordine organizzato che regola “l’inesistente” attività di accoglienza turistica a Ragusa Ibla, in continuità con i provvedimenti adottati in violazione delle norme di sicurezza stradale di cui qualcuno prima o dopo dovrà rispondere. Così le imminenti elezioni comunali hanno determinato la sospensione della Ztl con conseguente invasione di auto in netta contrapposizione con il ripristino degli inutili bus navetta gratis, dal momento che a Ibla si può accedere liberamente da tutte le parti".