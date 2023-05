Noto, minacce e molestie alla ex fidanzata sui social: denunciato 39enne

Agenti del Commissariato di Polizia di Noto hanno denunciato un uomo di 39 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per i reati di molestie e minacce nei confronti della sua ex fidanzata. L’uomo, dopo la conclusione della relazione con la donna, la tempestava di telefonate inviate anche agli amici e ai familiari di lei, nel tentativo di mettersi in contatto con la stessa. Inoltre, le inviava anche messaggi social utilizzando falsi profili al fine di interferire nella sfera privata di lei e ripristinare la relazione con lui. Gli accertamenti investigativi, espletati dai poliziotti del Commissariato che hanno attenzionato, in particolar modo, i messaggi inviati alla donna, velatamente minacciosi, consentivano di acquisire elementi di responsabilità a carico dell’uomo che per tali motivi è stato denunciato.