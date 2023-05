Siracusa, rientra illegalmente in Italia: arrestato un egiziano

Nel pomeriggio di martedì, agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino egiziano di 39 anni colto nella flagranza del reato di rientro illegale nel territorio nazionale.

L’uomo, nonostante non fossero trascorsi 3 anni dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato previsti dal decreto di respingimento, emesso dal Questore della provincia di Agrigento in data 28 maggio 2022, rientrava nel territorio dello Stato Italiano.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno, inoltre, eseguito un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Ragusa, in aggravamento della precedente misura degli arresti domiciliari, nei confronti di un uomo di 40 anni, per il reato di furto aggravato commesso nel 2021 in varie località della provincia di Ragusa. Dopo le incombenze di rito, l’uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Cavadonna.