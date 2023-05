Catania, la festa della sport alla Città dei ragazzi: presenti anche il ministro Abodi e il presidente Pelligra

Per la prima volta, grazie alla Festa dello Sport promossa dall'Impresa Sociale Keras e dall'Associazione Spazio 47 alla Città dei Ragazzi Catania, un Ministro ha fatto visita ad uno dei quartieri storici di Catania: gli "Angeli Custodi" a San Cristoforo. In questo luogo, in pochi mesi si è creata una stupenda Comunità di prossimità, condotta dall'associazione Spazio47, che accoglie 1000 famiglie con uno sportello di supporto aperto la mattina e attività educative per bambini e ragazzi al pomeriggio. Davanti a più di 400 persone, TV e giornalisti, l'emozione è stata sincera e incontenibile da parte di tutti i partecipanti: dal Ministro Andrea Abodi Emiliozzi, al prefetto Maria Carmela Librizzi, al presidente del Catania SSD Ross Pelligra che hanno siglato con l’intera comunità un patto, un impegno concreto per la Città dei Ragazzi, per Catania e per tutte le famiglie che ne fanno parte. “Lo sport come veicolo di inclusione è dall’inizio un nostro obiettivo, lo abbiamo perseguito nel tempo a Librino, a San Cristoforo ed oggi qui, avviando la "Liotru Academy" che favorirà percorsi educativi e inclusivi per i nostri ragazzi e ragazze” Marco Barbarossa. Uniti in questo grande progetto i partner come Eris formazione Catania, la cooperativa Villaggio Del Magnificat, l'Associazione "Nessuno escluso" e tanti altri, con cui perseguiamo l'obiettivo comune di rimettere al centro di tutto la Persona, eliminando le disuguaglianze e creando un contesto realmente inclusivo. Il campo di Città dei Ragazzi potrebbe rientrare nell’orbita Calcio Catania SSD, come ha evidenziato la presenza del presidente rossoazzurro, Rosario Pelligra. Un patrocinio che darebbe reali possibilità ai ragazzi del quartiere di agganciarsi al mondo del professionismo, partendo dalla periferia. Il primo torneo di calcio a Città dei Ragazzi “a dreams come true”, un sogno che diventa realtà, il presidente Pelligra aggiunge “sarei felice di realizzare i sogni di questi bambini e bambine. Per come la vedo io nella partecipazione al calcio c’è un sogno, quello di poter volare in alto”.

Legalità ma anche istruzione e lavoro i temi trattati durante la giornata. Un altro prezioso intervento è della Direttrice dell’istituto Battisti Maria Paola Iaquinta che da anni dedica il suo impegno all’istruzione e alla cultura, soprattutto in contesti difficili ad alta dispersione scolastica. Lo sport, insieme alla cultura e al lavoro, per ripartire con nuove speranze, meno promesse e più fatti. Antonio Olivieri Direttore di Eris Formazione, che collabora già con Città dei Ragazzi e con Spazio 47 dando spazio ai giovani e al loro inserimento nel mondo del lavoro professionale. “Crederci non basta” Tuccio Tringale presidente della Liotri Academy che si spende da anni in questa missione parla agli ospiti “serve un aiuto effettivo, presente, come quello che oggi chiediamo alle istituzioni presenti, servono opportunità concrete per poter credere di diventare un giorno adulti migliori, nella legalità e credere dove gli altri non vedono, noi ci battiamo, nella grande intrinseca bellezza di San Cristoforo”.