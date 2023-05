A Comiso l'ultimo saluto a Girolamo Piparo, uomo politico e letterato

Si sono svolti nella chiesa Santissima Annunziata di Comiso, celebrati dal vicario parrocchiale don Francesco Vicino, i funerali del professore Girolamo Piparo. Una folla commossa si è stretta ai familiari dell’uomo di scuola, del politico e del letterato, una personalità coerente, lucida, ma a tratti anche pungente durante tutta la sua esistenza. E a tributare affetto e vicinanza al popolare “Mimmo” erano presenti , tra i tanti, politici, dirigenti scolastici, colleghi ed alunni degli istituti dove Piparo ha prestato servizio in qualità di docente e dirigente, tra cui il “Fermi” di Vittoria, il “Carducci” di Comiso e il “Besta di Ragusa.

Girolamo Piparo ci ha lasciato un’opera ambientata tra la provincia iblea e Palermo i cui protagonisti sono una pittrice e un preside di una scuola paritaria, entrambi appartenenti a famiglie che hanno sofferto per le vicende belliche del 1943. Il romanzo, che l’autore definì “d’arte, d’amore e di qualcos’altro”, si intitola “Le mani sul cristallo” e colpisce per la sua attualità.