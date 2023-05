Aeroitalia attiva le tratte da Comiso: volerà da e per Roma, Bergamo e Forlì

Aeroitalia avvierà a partire da lunedì 15 maggio le tre nuove rotte annunciate nelle scorse settimane da e per Comiso con Roma, Forlì e Bergamo. La compagnia - che ha illustrato il nuovo piano in una conferenza stampa nello scalo intitolato a Pio La Torre, opererà ogni settimana tre voli per Forlì, quattro per Bergamo Orio al Serio e sei per Roma. Le nuove rotte sono state presentate dall'amministratore delegato di Aeritalia, Gaetano Intrieri insieme alla presidente di Sac, Giovanna Candura e all'amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi. I tre collegamenti suppliranno al disimpegno di Ryanair da Comiso che, a partire dal 5 maggio, ha lasciato lo scalo. "Avevamo programmato di volare da Comiso e avevamo avviato le trattative con la Sac - ha spiegato Intrieri -, ma Comiso non era nei nostri piani nell'immediato. La decisione di Ryanair di lasciare il Pio La Torre ci ha convinto ad affrettare i tempi e ad avviare queste nuove rotte, pur senza una previa programmazione. Per noi questa operazione ha un alto valore simbolico. Il nostro obiettivo sarà di avere cura dei passeggeri che ci sceglieranno senza mai speculare sulle condizioni di insularità dei residenti". Candura e Torrisi hanno ringraziato Aeroitalia e hanno ribadito che l'aeroporto di Comiso è centrale nei piani della Sac nell'ambito di un sistema che serve oltre metà dell'isola: è strategico dal punto di vista turistico e fondamentale pe rl'economia del territorio, come evidenziato anche dal presidente della Regione, Renato Schifani, sempre al nostro fianco per affrontare le criticità. L'arrivo di Aeroitalia, consentirà inoltre di calmierare i prezzi, per questo ci auguriamo che presto vengano attivate altre tratte".