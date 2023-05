L'omicidio a Boccadifalco a Palermo, fermato il presunto assassino

È stato fermato al centro commerciale La Torre il settantasettenne accusato dell'omicidio di Aleandro Guadagna, un muratore di 32 anni padre di 4 figli, ucciso questa mattina a Boccadifalco, a Palermo a colpi di fucile. L'uomo, di cui non sono state rese note ancora le generalità, avrebbe assassinato il muratore, suo inquilino, al culmine di una lite nata perché la vittima da mesi era in ritardo con il pagamento dell'affitto. L'auto del 77enne, con dentro il fucile usato per l'omicidio, è stata trovata vicino alla sua abitazione.