Detenuto in sciopero della fame a Brucoli, morto in ospedale ad Augusta

Un detenuto di nazionalità russo è deceduto ieri all'ospedale Muscatello di Augusta. La morte sarebbe legata allo sciopero della fame che l'uomo, recluso nel carcere di Brucoli aveva attuato per chiedere l'estradizione nel suo Paese. A renderlo noto è la segreteria provinciale del Sippe, sindacato di polizia penitenziaria. "Apprendiamo con rammarico di queste disgrazie che dimostrano come il lavoro del poliziotto penitenziario è unico, delicato e particolare e tale deve essere affrontato, purtroppo non sempre è così" si legge in una nota della segreteria provinciale del Sippe, sindacato di polizia penitenziaria. "Ci troviamo di fronte ad una situazione insostenibile. Anche perché abbiamo saputo che nel mese di aprile scorso un altro detenuto originario di Gela che stava facendo lo sciopero della fame è deceduto - sostiene sempre il Sippe -. Ma non abbiamo avuto altre notizie in merito. E' una continua emergenza".