Tremila tifosi allo stadio all'allenamento del Palermo in vista della trasferta di Cagliari

Tremila tifosi del Palermo hanno affollato la tribuna coperta dello stadio Barbera per sostenere la squadra in vista della trasferta di Cagliari di sabato alle14, penultima partita del campionato di Serie B. Ha avuto successo l'iniziativa del club rosanero di aprire le porte dello stadio ai tifosi per la partitella infrasettimanale in famiglia. I giocatori allenti da Eugenio Corini prima della seduta di allenamento hanno regalato una trentina di palloni ai tifosi calciandoli dal campo verso la tribuna. E' saltata, invece, la passerella che era stata organizzata per i giocatori fra i tifosi per autografi e foto ricordo per la straordinaria affluenza che non ha permesso il rispetto delle misure di sicurezza. Per la cronaca la partitella in famiglia contro la formazione under 17 rosanero allenata da Cristiano Del Grosso è stata vintad alla prima squadra per 12-0, in evidenza Gennaro Tutino, autore di cinque gol. In rete anche Vido e Soleri, che hanno segnato una doppietta a testa, Broh, Graves e Brunori. Corini ha mischiato le carte schierando nel primo tempo Massolo; Mateju, Bettella, Oriuhela; Buttaro, Segre, Stulac,Broh, Aurelio; Vido, Soleri. Nel secondo tempo spazio a Grotta; Oriuhela, Graves, Marconi; Valente, Damiani, Gomes, Verre, Sala; Tutino Brunori.