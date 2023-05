Scontro tra Valditara e Bernini sul caro affitti per gli universitari fuori sede

Dilaga la protesta contro il caro affitti nelle grandi città italiane - dopo Milano e Roma, anche a Torino, Cagliari, Padova, Pavia e Bologna, nonostante la pioggia, stanno spuntando le tende degli studenti davanti ai rettorati - e si accende al contempo lo scontro politico tra il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e i sindaci di

centrosinistra da una parte e tra lo stesso Valditara e la ministra dell'Università Anna Maria Bernini dall'altra.

Continuano le proteste contro il rincaro degli affitti per gli universitari fuori sede e si moltiplicano le tende di fronte agli atenei di tutta Italia.

Si amplia l'iniziativa delle tende davanti alle università italiane.

A Pavia gli studenti dell'Udu, l'Unione degli universitari, pianteranno le loro a Piazza Da Vinci, a Padova saranno di fronte a Palazzo del Bo, a Perugia a Piazza Italia, dalle ore 16, a Milano continua la protesta di fronte al Politecnico con la Terna Sinistrorsa. Ulteriori iniziative dell'Udu sono previste nei prossimi giorni, tra cui Bologna.

Nel mentre scoppia anche il caso politico, con il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara che a Sky punta il dito sul centrosinistra: "Io credo che il problema del caro affitti è grave ma tocca le città governate dal centrosinistra." - e aggiunge - "Evidenzio come nelle città dove ci sono gli accampamenti degli studenti non sono state attivate dalle giunte comunali politiche a favore dei giovani e degli studenti per offrire loro un panorama abitativo decoroso". E c'è uno scontro nella maggioranza, perché c'è 'irritazione' al ministero dell'Università per la ricerca di una contrapposizione con le amministrazioni locali, ritenuta controproducente al raggiungimento di una soluzione efficace e il più possibile condivisa del problema del caro affitti per gli studenti. La strada da percorrere per risolvere un problema annoso - secondo quanto si apprende da fonti qualificate - deve essere quella del dialogo e del coinvolgimento di tutti. E il ministro Anna Maria Bernini è decisa a proseguire su questa linea "senza alimentare inutili polemiche".