Ordine pubblico, sindaco di Milano chiede presidio alla Stazione centrale

l sindaco di Milano, Giuseppe Sala chiede "un presidio costante e dinamico" intorno alla stazione Centrale.

Lo ha spiegato al termine del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza in prefettura che ha visto la partecipazione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Un presidio costante e dinamico "per dare fastidio a chi dà fastidio".

Sulla situazione complessiva dei reati nel capoluogo lombardo, Sala ha spiegato che i dati "tengono conto del fatto che a Milano si denuncia molto più che nel resto d'Italia e in Europa". Il capoluogo lombardo deve tener conto inoltre della presenza di "1500 minori non accompagnati: 1200 nei luoghi d'accoglienza e 300 che bisogna trovare. Sono persone che arrivano con un bisogno tremendo: anche da questo punto di vista abbiamo bisogno di rafforzare la gestione" del fenomeno e si tratta di un "problema delicatissimo"