Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, De Luca (M5S): la mia mozione in aula

Sarà discussa prestissimo a sala d'Ercole la mozione del M5S a prima firma del capogruppo Antonio De Luca contro la chiusura del centro Cardiochirgia pediatrica di Taormina per il mancato rinnovo della convenzione tra la struttura dell'Ospedale San Vincenzo e il Bambino Gesù di Roma.

“L'impegno a calendarizzare l'atto parlamentare alla prima occasione utile – dice il capogruppo Cinquestelle – è stato assunto oggi in aula dal presidente del'Ars Gaetano Galvagno. Nostro obiettivo è quello di salvaguardare il Centro, ottenendo la proroga della convenzione. In aula esporremo le ragioni di una scelta folle che penalizzerà non solo i siciliani ma anche i cittadini calabresi e in generale il Meridione d’Italia. La nuova cardiochirurgia di Palermo, che dovrebbe prendere il posto di quella di Taormina – continua De Luca - non può essere operativa in pochi giorni e ad oggi non c’è nessun polo in grado di espletare le medesime prestazioni in Sicilia”