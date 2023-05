Modica si conferma “Bandiera Lilla” per il secondo anno consecutivo

Modica si conferma Bandiera Lilla, il riconoscimento che viene assegnato a tutti quegli enti che hanno adempiuto ad obblighi etici per rendere un luogo accessibile. E’ il secondo anno consecutivo che la città riceve questo il prestigioso stendardo che quindi tornerà a fare bella mostra di sé dai balconi di Palazzo S.Domenico ,laddove era stato l’allora Sindaco, Ignazio Abbate, ad issarlo per la prima volta nel mese di aprile dello scorso anno. Vista l’importanza della bandiera per tutti i significati che conserva, Abbate, tra i suoi primi atti ufficiali da Deputato Regionale, ha presentato un emendamento alla Finanziaria che inserisse un contributo economico a quei comuni virtuosi che si sono distinti nell’ambito del turismo senza barriere. Per cui Modica, oltre al riconoscimento simbolico, riceverà anche una somma da investire per abbattere sempre di più quelle barriere che rendono spesso difficoltoso il turismo alle persone con mobilità ridotta. “L’ottenimento della Bandiera Lilla – commenta l’Onorevole Abbate – è stato uno degli ultimi atti della mia attività da Sindaco di Modica e ricordo con grande piacere tutta la soddisfazione provata quel giorno. Ci siamo battuti tanto affinchè le nostre spiagge fossero accoglienti per tutti e ci siamo riusciti. I giudici del premio si sono accorti dei nostri sforzi tanto da volerli certificare assegnandoci il prezioso stendardo. Modica e pochissimi altri comuni siciliani possono sventolare con orgoglio il lilla ma l’augurio è che sempre più comuni vengano premiati per questo traguardo. Per tale motivo con forza ho chiesto che venisse inserita un’apposita voce di spesa sul bilancio regionale in modo da incentivare anche quegli enti ancora lontani dagli standard richiesti”.