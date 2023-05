Comiso, l'aeroporto torna a "rianimarsi": da lunedì arriva Aeroitalia

Da lunedì 15 maggio l'aeroporto di Comiso tornerà a "vivere" dopo l'abbandono di Ryanair. Cominceranno, infatti, i voli di Aeroitalia per Roma Fiumicino, Forlì-Bologna, Bergamo Orio al Serio. I voli saranno effettuati con aeromobili Boeing 737/700 in configurazione da 148 posti. Aeroitalia opererà per Roma Fiumicino con sei voli settimanali, per Bergamo Orio al Serio con quattro voli settimanali, per Bologna con tre voli settimanali. I voli per Bologna saranno operati sull’aeroporto di Forlì, ma la compagnia sta lavorando per portare almeno dure voli settimanali direttamente su Bologna. L’arrivo di Aerioitalia non potrà supplire all’abbandono di Ryanair, ma permette comunque id continuare l’attività dello scalo, ridotto ai minimi termini. Alcuni aerei saranno stanziali a Comiso e questo consentirà di far decollare un volo per Roma al mattino, con vantaggio di chi deve recarsi nella capitale per lavoro o per viaggi brevi.