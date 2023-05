Fiammetta Borsellino incontra gli studenti del 'Ferrara' a Palermo

Porterà la sua testimonianza di figlia e cittadina. Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo, il giudice ucciso nella strage di via d'Amelio insieme agli agenti della scorta incontrerà domani, alle 10, gli studenti dell'istituto Ferrara di Palermo. Nelle ultime settimane gli alunni sono stati impegnati nella ricostruzione della memoria storica del pool antimafia, del maxi processo e delle stragi del '92, approfondendo con letture e visioni di interviste e filmati cosa sia successo a Palermo e in Sicilia in quegli anni. A Fiammetta gli studenti consegneranno delle lettere immaginarie scritte al giudice Borsellino che contengono le emozioni provate nel 'rivivere' i tragici anni in cui non erano ancora nati."Siamo onorati di accogliere Fiammetta Borsellino nella nostra scuola, per i nostri ragazzi sarà un'occasione preziosa di confronto e crescita umana - dice Margherita Maniscalco, dirigente scolastica dell'istituto Ferrara -. Quotidianamente sensibilizziamo gli studenti a una cultura della legalità, nella convinzione che la lotta alla mafia non si debba limitare solo alle aule giudiziarie, ma coinvolga anche quelle scolastiche perché i docenti costruiscano un modello positivo di società e comportamento".