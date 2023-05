Polisportive giovanili salesiane, appuntamento con la kermesse regionale fino a domenica 14

Torna l’annuale appuntamento delle Pigiessiadi, la kermesse sportiva regionale organizzata dalle Polisportive Giovanili Salesiane di Sicilia. La manifestazione è il secondo impegno regionale dopo il trofeo Sicily Cup celebrato l’8 maggio e vinto dal Comitato Provinciale di Caltanissetta.

L’appuntamento in programma dal 11 al 14 maggio 2023 si svolgerà presso la struttura ricettiva Athena Resort e vedrà impegnati circa 660 persone tra atleti e dirigenti accompagnatori.

“Le squadre - spiega Massimo Motta - provenienti da ogni angolo della Sicilia sono in totale 37 tra calcio a 5 e pallavolo. Ogni anno è sempre una grande emozione organizzare questa manifestazione sportiva. Un evento che fa vivere i veri valori dello sport, un’esperienza che per molti atleti rimane un ricordo nel tempo”. La manifestazione riguarderà le due discipline prevalenti in Sicilia: calcio a 5 e pallavolo.

Per la pallavolo scenderanno in campo la categoria under 14/16: ASD Nebrodi Sporting del comitato di Messina, Volley Club Ragalna, PGS P. A. Barbagallo e PGS Juvenilia del comitato di Catania. Al torneo categoria under 19 parteciperanno: Volley Club Ragalna, PGS P. A. Barbagallo e PGS Juvenilia del comitato di Catania e Olimpia Riesi del comitato di Caltanissetta. Infine alle gare di libera femminile parteciperanno Smile ASD e ASD La Fenice del comitato di Catania, ASD Atena del comitato di Trapani e Ferraino Paradiso del comitato di Messina.

Per il calcio a 5 i primi a scendere in campo saranno la categoria propaganda con Atletico Campobello, PGS D. Solarino Mazzarino, All Qatta’sporting Club APS, ASD Pol. La Riesina e ASD Nuova Petiliana del comitato di Caltanissetta. PGS P. A. Barbagallo e Pgs S. Maria Salette del comitato di Catania e Pol.Dil. Antonio Rosmini del comitato di Trapani.

Calcio a 5 categoria under 15 sarà il torneo con più squadre partecipanti: PGSSport Village Pietraperzia, Futsal Gela, Atletico Campobello, PGS Vigor San Cataldo, All Qatta’sporting Club APS e ASD Nuova Petiliana del comitato di Caltanissetta. Le catanesi in campo saranno: PGS P. A. Barbagallo, PGS S. Maria Salette e PGS Aquila Cesarò. Dal trapanese ci saranno: La Cantera Pianto Romano, PGS Don Bosco e PGS Madre Teresa Di Calcutta.

Il torneo di under 17 per il calcio a 5 vedrà come squadre sfidanti: le nissene Futsal Gela, PGS Vigor San Cataldo e ASD Nuova Petiliana, presente anche ASD S. Antonino del comitato di Messina e la PGS Madre Teresa di Calcutta per il comitato di Trapani.