Automobilismo, esordio per il comisano Samuele Cassibba alla 64^ Coppa Selva di Fasano

Samuele Cassibba rientra venerdì 12 Maggio nel tricolore alla 64^ Coppa Selva di Fasano su Nova Proto Np 01 spinta da motore Sinergy V8 con alcune novità e un pacchetto di modifiche sulla vettura per essere subito competitivi. Ingresso prestigioso nella storica scuderia siciliana Ateneo per la stagione 2023 per il driver comisano pronto al debutto nel terzo round del Campionato Italiano Velocità Montagna, una delle gare più importanti del panorama tricolore.

Varie modifiche tecniche sono state apportate alla biposto francese sulla base dei dati raccolti dalla scorsa stagione che mirano a migliorare le prestazioni, ed è stata prontamente adeguata in osservanza sulle ultime modifiche al regolamento FIA.

Dopo i collaudi dei giorni scorsi Samuele è pronto ad affrontare la competizione brindisina sullo storico percorso collinare che domina il Basso Adriatico con un tracciato di 5,600 km.

“Sono stati degli anni bellissimi insieme nella grande famiglia della Catania Corse che Ringrazio, mi sento onorato di proseguire con una scuderia storica come l’Ateneo” - ha dichiarato Cassibba – “La vettura dall’alto potenziale è stata rivisitata in base alle esperienze del 2022, che ha dato riferimenti certi. È stato svolto un lavoro meticoloso: il mio team ed io abbiamo lavorato per accumulare dati e far in modo che gli aggiornamenti del 2023 potessero risultare proficui”.

Il weekend inizierà venerdì 12 Maggio con le verifiche amministrative presso A.S. Egnathia, via dell’industria 50 con inizio alle ore 10.00 e termine alle 19.00. Le tecniche avranno la stessa ubicazione, posticipate di 30 minuti. Sabato 13 si svolgeranno le ricognizioni in due turni con inizio alle ore 9.00. Stesso orario per le gare di domenica 14, che si svolgeranno in sequenza con start a fianco della Stazione di Servizio Agip sulla S.S. 172. Le premiazioni che chiuderanno la manifestazione si svolgeranno presso la Casina Municipale di Selva.