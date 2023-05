Prevenzione oncologica, open day sabato 13 a Palazzolo Acreide

L’Asp di Siracusa ha promosso per sabato 13 maggio una giornata dedicata alla prevenzione oncologica a Palazzolo Acreide.

L’evento, che ha lo scopo di sensibilizzare e informare i cittadini sulla prevenzione oncologica e sulle prestazioni erogate a titolo gratuito alle persone rientranti nelle fasce di età previste nelle attività di screening per la prevenzione dei tumori al seno, al colon retto e al collo dell’utero, è organizzato dalla Brest Unit, dal Centro Gestionale Screening, dall'UOS Screening Mammografico, in collaborazione con il Centro Regionale di Senologia e con il patrocinio del Comune di Palazzolo Acreide.

L’appuntamento con la cittadinanza è nei locali del Comune di Palazzolo che sono stati messi a disposizione dalle ore 9 alle ore 12.30 con ingresso libero. Durante la giornata saranno effettuate visite senologiche, prenotate mammografie, pap test, HPV test di screening e saranno consegnati i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per la diagnosi precoce del tumore del colon retto.

Le prestazioni saranno effettuate da personale sanitario a disposizione dei cittadini anche per fornire chiarimenti sulla prevenzione oncologica con la distribuzione di materiale informativo.