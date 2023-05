Imboscata nell'androne di casa, una donna 36enne arrestata a Siracusa

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, nel primo pomeriggio di ieri, hanno arrestato una donna di 36 anni, di origini marocchine, per il reato di rapina aggravata ai danni di un’anziana signora.

La ladra seguiva la vittima che stava tornando a casa e, una volta che quest’ultima è entrata nell’androne di casa l’ha derubata di tutto il denaro che portava con sé (10 euro), di alcuni monili che teneva in borsa e degli orecchini in oro che indossava.

La ladra, grazie all’approfondita conoscenza del territorio degli agenti delle volanti, è stata subito individuata e, dopo le incombenze di rito, portata nel carcere femminile di Piazza Lanza a Catania.