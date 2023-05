Ruba zaino in un'auto a Palermo e aggredisce universitaria: arrestata

Prima ha tentato di rapinare una studentessa, poi ha rubato uno zaino dentro un'auto. A Palermo una giovane donna è stata arrestata in flagranza di reato dalla Polizia intervenuta nella zona di via Ernesto Basile dove una giovane universitaria, sorpresa per strada nei pressi della facoltà di Architettura, era stata aggredito. La vittima, raggiunta mentre parlava al cellulare, era stata affrontata dall'arrestata che senza troppi giri di parole le aveva intimato di consegnare il telefono, prendendola per i capelli e frugando nello zaino alla ricerca di beni preziosi da rubare. Solo le urla della vittima hanno convinto la rapinatrice ad allontanarsi. Durante la fuga, però, la donna è riuscita a rubare uno zaino posizionato sul sedile di una vettura, aprendo lo sportello e portandolo via, incurante della presenza del proprietario, che ha provato a rincorrerla. La scena è stata notata dai poliziotti che sono riusciti a bloccare la donna. Per lei sono così scattate le manette con l'accusa di tentata rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale.