Quindici giovani medici tirocinanti negli ospedali dell'Agrigentino

Dallo scorso 4 maggio 15 quindici giovani medici rafforzano la presenza dei sanitari nei presìdi ospedalieri della provincia di Agrigento, grazie alla recente sottoscrizione di una convenzione fra l'assessorato regionale alla salute e l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Palermo. "I medici tirocinanti - si legge in una nota dell'Asp - potranno perfezionare la loro formazione professionale nelle strutture ospedaliere dell'azienda di Agrigento interagendo con il personale di reparto ed elevando la quantità e la qualità delle prestazioni erogate. In ospedale gli spazi, le attrezzature e le risorse strumentali saranno a disposizione dei tirocinanti al fine di permettere loro il completamento della formazione accademica". I medici svolgeranno complessivamente 28 ore suddivise su quattro giorni settimanali e saranno impegnati per sei mesi in medicina interna, sei mesi nei poliambulatori, quattro mesi in pediatria, tre mesi in pronto soccorso, tre mesi in chirurgia e due mesi in ginecologia.