Rosolini, 590 mila euro dal Pnnr per la ristrutturazione dell'asilo nido

Dal primo settembre Rosolini avrà il suo asilo comunale. Il sindaco, Giovanni Spadola è riuscito ad intercettare i fondi del Pnrr per potere ristrutturare e rendere funzionale la struttura. Ma il colpaccio dell’amministrazione è doppio. Oltre al finanziamento di 590 mila euro dai fondi Pnnr, l’amministrazione Spadola ottiene anche 121 mila euro per la gestione dell’anno scolastico 2023 - 24 da parte della Regione. “Grazie all’intercessione del parlamentare all’Ars, Riccardo Gennuso Voglio sperare che queste somme proseguano negli anni, almeno fino a quando il Comune non uscirà dal baratro del dissesto finanziario”. L’opera che adesso dovrà andare in gara d’appalto ha già superato il primo step. La progettazione dell’ asilo nido è stata affidata alla RTI dell’architetto Giuseppe Solarino e dell’ingegnere Mauro Luciano Nalin. “Dal giorno del nostro insediamento abbiamo sempre lavorato per il bene della città. Oggi raccogliamo i primi frutti della nostra “Politica del fare”. L’asilo nido era una nostra priorità e l’obbiettivo lo abbiamo raggiunto. Le chiacchiere da bar le lasciamo a coloro che hanno indebitato il Comune fino all’osso. Noi andiamo avanti, non ci fermiamo e siamo pronti a chiedere scusa se commettessimo errori. Andiamo avanti a testa alta con i progetti. Vogliamo sfruttare al massimo i fondi comunitari per nuovi progetti e per consolidare le strutture esistenti ammalorate per l’abbandono di altri”.