Solarium sulla scogliera a Levanzo, polemcihe: "E' scempio ambientale"

Proteste e polemiche a Levanzo per la realizzazione di una grande piattaforma sugli scogli davanti al porto dell'isola, la più piccola dell'arcipelago delle Egadi.

Gli abitanti dell'isola, gli ambientalisti e chi la frequenta assiduamente in estate parlano di "scempio ambientale che deturpa un paesaggio incontaminato".

La grande struttura in ferro, ancora non completata, di circa 800 mq con un'area coperta di circa 70 mq che diventerà un grande solarium "elioterapico" con pedane con discesa a mare della struttura alberghiera Pensione dei Fenici, ha ottenuto le autorizzazioni "stagionali" del Demanio marittimo, della Sovrintendenza ai beni culturali e del Comune di Favignana che ha autorizzato i lavori.

La ditta che ha ottenuto i permessi è la Ma.ce.tra spa di Giuseppe Maurici.

"La procedura - spiega il sindaco delle Egadi Francesco Forgione - è iniziata nel 2017 prima del mio insediamento e la concessione demaniale è del luglio 2020, e ha tutti i permessi della Regione. Adesso, con i nostri uffici stiamo valutando la situazione, avvieremo tutte le verifiche del caso".