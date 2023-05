Riprendono da domani 12 maggio gli appuntamenti di Scenica Festival a Vittoria

Sta per iniziare il secondo weekend della 15esima edizione di Scenica Festival. Vittoria si prepara a ricambiare abito, a trasformarsi nuovamente in teatro a cielo aperto, e ad ospitare tantissimi artisti internazionali con spettacoli che mescolano creatività e prodigio. Diversi gli appuntamenti in programma, tra teatro e musica, illusione e comicità, incontri e mostre. Il grande e multi sfaccettato contenitore di arti e bellezza di Scenica ripartirà venerdì 12 maggio alle ore 17.30 a Sala delle Capriate con la presentazione del libro di Alessandro De Filippo “Propaganda Lampedusa” (Euno edizioni). Lampedusa protagonista di questo libro, isola considerata primo approdo dei migranti, al centro del discorso politico che smette quasi di essere un luogo reale, abitato da persone con bisogni, aspirazioni, paure. L’appuntamento fa parte del nuovo progetto “Raccordi”, opera dei progetti SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) per ordinari, vulnerabili e minori stranieri non accompagnati, gestiti dal comune di Vittoria, e attuati dalla CSD – Servizi Inclusione, dalla cooperativa Iride e dalla cooperativa Fo.Co. Sempre della sezione “Raccordi”, venerdì alle ore 19 a Piazza Enriquez “Thioro. Un cappuccetto rosso senegalese”, uno spettacolo teatrale che intreccia la famosa fiaba europea con la tradizione africana.