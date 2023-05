Stabilizzazione Asp Siracusa, firmati 56 contratti di dirigenza e comparto

Nella sede della Direzione generale dell’Asp di Siracusa sono stati sottoscritti i contratti di lavoro a tempo indeterminato per 56 unità di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Aree Medica, Amministrativa, Veterinaria e del Comparto, a completamento del processo di stabilizzazione ai sensi della legge 234 del 2021 e seguenti, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa ed in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.

La firma dei contratti è stata presieduta dal commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra alla presenza del direttore amministrativo Salvatore Lombardo e del direttore delle Risorse Umane Lavinia Lo Curzio.

Per l’Area della Dirigenza sono stati assunti di ruolo 3 dirigenti amministrativi, 2 di Medicina legale, 1 di Chirurgia, 1 di Medicina del Lavoro, 1 di Neuropsichiatria infantile, 1 di Psichiatria, 1 di Patologia Clinica, 1 di Igiene Pubblica ed 1 della Veterinaria.

Per l’Area del Comparto sono stati stabilizzati 31 operatori socio sanitari, 5 ostetriche, 4 tecnici di radiologia, 1 collaboratore amministrativo, 1 operatore tecnico autista e 2 tecnici di laboratorio biomedico.