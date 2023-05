Carabinieri: generale Galletta vicecomandante dell'Arma

Il generale di corpo d'armata dei carabinieri Riccardo Galletta è stato nominato su proposta del ministro Guido Crosetto, vicecomandante generale dell'arma dei carabinieri. Nato a Firenze, 61 anni, è il comandante interregionale Culqualber che ha sede a Messina. E' laureato in scienze politiche, pedagogia, scienze della sicurezza interna ed esterna. Gli è stata, inoltre, conferita la laurea magistrale "Honoris Causa" in studi storici, antropologici e geografici dall'università degli studi di Palermo. Dal 13 settembre 2006 al 13 settembre 2009 ha retto l'incarico di comandante provinciale dei carabinieri di Brescia, per essere nuovamente destinato al comando generale dell'arma, dove ha ricoperto gli incarichi di capo ufficio criminalità organizzata, capo ufficio del capo di Stato Maggiore e capo del III Reparto. Dal 30 giugno 2015 al 3 settembre 2018 ha retto l'incarico di Comandante della Legione Carabinieri "Sicilia". Dal 13 gennaio 2022 è il Comandante del Comando Interregionale Carabinieri "Culqualber". E' autore di diverse pubblicazioni di Storia Militare. Il generale Galletta andrà ad affiancare il comandate generale dell'Arma Teo Luzi.