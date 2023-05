Domenica a Rosolini 'Bimbimbici', sarà una pedalata a difesa dell'ambiente

E' stata presentata nella Sala Cartia del Comune di Rosolini la manifestazione 'BIMBIMBICI', l'evento di FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che ogni anno, intende promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. L’iniziativa si concretizza in una allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine (e non solo) ed è rivolta principalmente a bambini e ragazzi, ma è aperta a tutte le persone: un’opportunità per vivere insieme una biciclettata in famiglia o con gli amici. La pedalata si terrà domenica 14 maggio ed il raduno è fissato alle 9 in piazza Garibaldi. Alla conferenza stampa ha partecipato tra gli altri l'assessora allo sport, Paola Micieli, Giuseppe Caschetto e Saro Ragusa per la Fiab di Noto ed una rappresentanza dell'Unicef di Rosolini.

Per l’edizione dello scorso anno, in Italia, si sono realizzati più di 220 eventi in 18 regioni, con iniziative in oltre 220 città per un totale di oltre 43.000 partecipanti.

Significativo per FIAB è il coinvolgimento della SIP Società Italiana di Pediatria che a marzo, insieme ad altre associazioni, ha lanciato un appello ai sindaci per ribadire che l'inquinamento atmosferico rappresenta la più importante minaccia ambientale per la salute pubblica. Nella lettera firmata da 14.000 pediatri e neonatologi si rimarca l'evidenza scientifica degli effetti negativi dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei bambini e delle bambine e si chiedono interventi immediati efficaci.

A Rosolini sarà una grande festa per 'Bimbimbici' al debutto.