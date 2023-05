Catania, al Metropolitan in scena "Miseria e nobiltà" chiude la "Stagione a 4 Stelle"

Si conclude con un grande classico napoletano “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” 2023 imbasttita come sempre nel solco del migliore teatro siciliano di tradizione e della commedia più divertente.

Sabato 13 maggio (alle ore 17.30 3 alle ore 21) e domenica 14 maggio (alle ore 17.30) sul palcoscenico del Teatro Metropolitan di Catania va in scena “Miseria e nobiltà” di Eduardo Scarpetta (da cui nel 1959 fu tratto il celebre film diretto da Mario Mattioli) con Alessandro Idonea nel ruolo di Felice Sciosciammocca e l’attore nisseno Vincenzo Volo in quello di Pasquale.

La messa in scena diretta da Alessandro Idonea è la rilettura del padre Gilberto che, oltre a “parlare” siciliano, include alcune di quelle gag aggiunte nella versione cinematografica e che ormai per il pubblico sono parte integrante del grande classico di Scarpetta.

Completano il cast Giovanna Criscuolo, Loredana Marino, Nino Signorello, Enrico Pappalardo, Giuseppe Brancato e Anita Indigeno. Scene Salvo Tropea, costumi Noa Prealoni.

Biglietti: Poltronissime euro 20; Poltrone euro 15; Distinti euro 12

Botteghino Teatro Metropolitan, via Sant’Euplio, 21 – Catania Tel 095.322323 (h 11-13 e h 18-20)