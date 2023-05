Bonomi (Confindustria): "Siracusa hub energetico per tutta l'Europa"

"Siracusa e il suo territorio possono giocare un ruolo importante per fare dell'Italia un hub energetico e strategico per l'Europa e tutto l'Occidente.

Quello che è stato definito il nuovo 'Piano Mattei' per l'Italia parte proprio da qua.

C'e' per questo la necessità di mettere in campi investimenti infrastrutturali seri che colleghino la Sicilia, dentro e fuori, con progetti collegati ai grandi corridoi europei e non cattedrali nel deserto". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi in un video intervento all'assemblea dell'associazione industriale di Siracusa.