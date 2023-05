Pte di Pachino rischia l'accorpamento con Rosolini, le proteste di Udicon

"I disservizi al Presidio territoriale d'emergenza di Pachino costituiscono un fatto gravissimo, un danno alla comunità". A sostenerlo è Salvatore Lorefice Presidente Regionale di Udicon Sicilia, che ieri ha incontrato il direttore sanitario dell'Asp, Salvatore Madonia, durante una riunione del Comitato consultivo sanitario provinciale, di cui Udicon è parte integrante. Nella struttura sanitaria di contrada Cozzi da tempo non vengono garantiti tutti i turni per carenza di personale medico e, nei prossimi giorni, si rischia la chiusura temporanea e l'accorpamento a quello di Rosolini.

Udicon Sicilia si era già interessata nei mesi scorsi, chiedendo il potenziamento della struttura.

"Torniamo con forza sulla vicenda - ha dichiarato Lorefice - poiché riteniamo non sia possibile lasciare scoperto dal punto di vista sanitario un territorio così ampio, soprattutto a ridosso del periodo estivo. Serve trovare una soluzione immediata per garantire il personale medico".