'Svegliati Catania': strade pattumiera, servono sanzioni e telecamere

Telecamere e sanzioni più dure per tutti coloro che abbandonano i rifiuti nelle strade catanesi. Perché, tra inciviltà dilagante e differenziata che fatica a prendere piede, la situazione nel capoluogo etneo ha ampiamente superato i livelli di guardia. “Sui social afferma Paolo Ferrara il presidente dell’associazione “Svegliati Catania”- le proteste, le lamentele e perfino le batture ironiche ormai non si contano più. Molti turisti addirittura si fanno selfie insieme alle montagne di spazzatura. Cumuli che non bisogna perdere troppo tempo per cercarli perché si trovano dappertutto. Molte associazioni, tra cui la nostra, si adoprano in tutti i molti per dare un contributo tangibile a migliorare il volto di Catania e lanciare un messaggio di sensibilizzazione e di civiltà. Il problema di fondo è che si tratta di interventi simbolici che non possono risolvere la situazione in toto”. Da qui la proposta di potenziare il sistema di videosorveglianza in tutta la città. “Nei punti in cui questi dispositivi sono stati istallati, compresi i paesi dell’hinterland etneo, i risultati sono stati immediati- continua Ferrara- basta la presenza della telecamera per non vedere più certi spettacoli indecorosi. Catania sta affrontando un problema molto serio e servono soluzioni drastiche e radicali”.