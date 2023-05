Assicurazione Online: perché conviene rispetto alle compagnie tradizionali?

Negli ultimi anni le compagnie assicurative online hanno conosciuto una diffusione smisurata e, proprio in virtù di questo fenomeno, sempre più automobilisti, e in generale persone che devono sottoscrivere una polizza assicurativa, si chiedono quali differenze ci sono tra le compagnie tradizionali e quelle che operano in rete. Ci sono vantaggi o svantaggi nel preferire un canale anziché un altro? L’offerta è più ampia in agenzia o, ancora, online è più facile risparmiare? Queste sono le domande che generano più confusione e alle quali ora cercheremo di rispondere.

Il primo punto da smarcare, e di fatto l’aspetto più importante, riguarda la validità della polizza ed è bene chiarire che, sul piano legale, l’ assicurazione Online ha lo stesso identico valore della polizza firmata in modo tradizionale in agenzia, pertanto, qualunque canale si scelga di utilizzare, la certezza è che il contraente sarà coperto e avrà tutti i documenti in regola per circolare.

Secondo elemento da considerare è l’offerta: il prodotto assicurativo è il medesimo, sia online che in agenzia quindi, in qualunque modalità si decida di contrarre la polizza, non si rischierà di perdere alcuna opportunità. Le garanzie accessorie, così come la possibilità di aderire ad agevolazioni messe a disposizione dallo Stato (come, per esempio, l’RC Auto Familiare), sono infatti disponibili sia online che in agenzia, nel primo caso bisogna solo saperle trovare.

E arriviamo, dunque, a quella che è la differenza sostanziale, nonché il motivo principale per cui gli utenti sono più propensi a scegliere un canale al posto dell’altro, e che riguarda proprio la possibilità di avere un contatto fisico con cui parlare e da cui essere assistiti. In agenzia, come noto, ci sono consulenti assicurativi esperti e pagati per fornire tutto il supporto necessario dalle prime fasi informative, alla scelta delle garanzie accessorie da aggiungere, dalla firma del contratto a, soprattutto, l’assistenza in caso di sinistri, danni o furti per i quali l’assicurazione è chiamata a intervenire. Online, ed è il bello e, per alcuni il brutto, di questo canale, tutto è rimesso principalmente all’autonomia del singolo e alla capacità di sapersi orientare nella rete avendo un minimo di esperienza con le tecnologie moderne. Chi con internet e pc o smartphone non ha problemi potrebbe ribattere che non c’è paragone: online tutto è gestibile con pochi click e comodamente ovunque ci si trovi; in agenzia, invece, bisogna prendere appuntamento con un consulente, recarsi in filiale (spesso più di una volta, prima per richiedere un preventivo e poi finalizzare). Certo, replicherebbero altri, online non è possibile usare i contanti, ma spesso in rete, pagando con modalità specifiche, si possono ottenere sconti ulteriori.

Ecco che arriviamo proprio alla parte più importante, il costo del premio: online c’è un’alta possibilità di risparmio, e questo non dipende dalla compagnia assicurativa che si sceglie. Anche a parità di brand, infatti, e prendendo in considerazione il medesimo contratto, in agenzia il il costo potrebbe essere superiore. Questo è attribuibile al fatto che online è possibile abbattere quei costi vivi che in agenzia sono invece essenziali e che, tuttavia, possono finire per gravare sul costo finale della polizza.

Più tempo libero, risparmio, autonomia, possibilità di agire comodamente ovunque ci si trovi: ci sono tanti motivi per scegliere le assicurazioni online, l’importante è affidarsi sempre solo a professionisti seri e affidabili.