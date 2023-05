Siracusa, serata danzante non autorizzata: scatta denuncia

Gli agenti della Divisione Amministrativa della Questura di Siracusa hanno denunciato, per aver organizzato una serata danzante non autorizzata, il titolare di un esercizio pubblico nella zona del parco archeologico della Neapolis di Siracusa. Il titolare del locale non sarebbe nuovo a serate simili, così come accertato dagli investigatori che hanno trovato delle locandine che pubblicizzavano gli eventi sui social network. I controlli continueranno, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva, al fine di verificare il rispetto delle norme a tutela dell’incolumità pubblica.