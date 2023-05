Siracusa, in auto aveva 200 dosi di droga: arrestato presunto spacciatore

Nella tarda mattinata di ieri, agenti del Commissariato Ortigia hanno arrestato un uomo di 42 anni, già sottoposto alle misure cautelari dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo è stato sorpreso all'interno di un'autovettura con una busta in cellophane contenente 200 dosi di cocaina, crack, hashish e marijuana (per un totale di 100 grammi). Dopo gli adempimenti di rito, l’arrestato è stato portato nella casa circondariale di Siracusa.