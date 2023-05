Modica, al Teatro Garibaldi "Otto note in nero" concerto con delitto

Il Teatro Garibaldi di Modica è pronto ad ospitare uno degli eventi più particolari della stagione musicale, intitolato "Otto note in nero". In programma domenica 14 maggio alle ore 18.30, il concerto vedrà protagonista la Chroma Ensemble, accompagnata da un personaggio misterioso, il fatidico Mister O. "Otto note in nero" non sarà un semplice spettacolo, bensì di un vero e proprio "concerto con delitto". Infatti, durante l'esibizione, Mister O., che ha "orchestrato" un intricato giallo da risolvere, interromperà l'evento, costringendo il pubblico a sciogliere un complicato mistero. Si vivrà un'esperienza interattiva dove lo spettatore agirà come un investigatore, invitato a risolvere il caso insieme a Mister O. e alla Chroma Ensemble. Si potrà, rimanendo seduti al proprio posto, semplicemente muniti dei propri smarthphone, interagire partecipando alle indagini.