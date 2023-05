Trasporto aereo, Wizz Air potenzia Catania e annuncia voli da e per Comiso

Wizz Air, la terza compagnia aerea italiana, ha annunciato un'ulteriore espansione dall'Italia, assegnando a Catania un altro dei suoi aeromobili Airbus A321neo, tra i più nuovi e più sostenibili della sua categoria, e avviando le operazioni su Comiso. A seguito delle cancellazioni effettuate da Ryanair nella regione quest'inverno, che hanno interessato Comiso e Catania, queste aggiunte renderanno Wizz Air la compagnia aerea numero uno a Catania, ripristinando il servizio e portando nuova connettività ai cittadini della Sicilia orientale. A partire dalla stagione invernale 2023-2024, questa espansione, insieme all'aggiunta di altri voli per Catania da tutto il network Wizz Air, consentirà il lancio di sette nuove rotte e l'aumento delle frequenze su nove rotte esistenti.

I biglietti per la stagione estiva e per quella invernale sono già disponibili su wizzair.com e tramite l'app WIZZ.