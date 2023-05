"Chiese aperte": domenica Archeoclub dello Stretto accende iriflettori sul Santuario Maria SS di Trapani

Domenica 14 Maggio XXIX edizione della giornata nazionale “Chiese Aperte” di Archeoclub d’Italia.

L’evento, che ha luogo ogni anno la seconda domenica di maggio, ha lo scopo di aprire al pubblico edifici sacri chiusi o comunque poco conosciuti o non utilizzati, nonostante il loro notevole valore storico-artistico ed architettonico. Luoghi a cui siamo devotamente legati, anche se, in alcuni casi, sono trascurati e abbandonati al degrado impietoso del tempo.

A MESSINA Archeoclub “AREA INTEGRATA DELLO STRETTO” punta i riflettori sul piccolo SANTUARIO MARIA SS. DI TRAPANI, che sorge in fondo alla vallata del torrente che dalla stessa chiesa prende il nome di Torrente Trapani.

Domenica 14 dalle ore 9,30 alle ore 13,00 i Soci dell’Archeoclub dello Stretto e la Confraternita Maria Ss. Di Trapani accoglieranno i visitatori, insieme agli studenti del Liceo dell' Istituto "Collegio S.Ignazio", coordinati dal Prof. Giacomo Sorrenti, che faranno da ciceroni nella visita. Parteciperà anche il gruppo "Architrekking"